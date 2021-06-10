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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Elazığ’da uyuşturucu tarlasına operasyon, 6 bin kök kenevir ele geçirildi

- Elazığ’da uyuşturucu tarlasına operasyon, 6 bin kök kenevir ele geçirildi

-tarladan detay

Hint Keneviri Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tarlası 

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--kenevirden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına düzenlediği operasyonda 6 bin 150 kök hint keneviri ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslar takibe alındı. Takip sonucunda Sivrice ilçesinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 bin 150 kök hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hint kenevirleri jandarma tarafından sökülerek imha edildi. Operasyonda şüpheli A.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ,Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Ruhsatsız Tabanca Bulundurma’ suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
(RY-CK-
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