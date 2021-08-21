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Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazaya karışan araçlardan detay

İlk Müdahale Hastane Altın Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan traktörün dingilinin kopması
-Otomobilin kullanılamaz hale gelmesi
-Traktördeki alçının başka bir tıra yüklenmesi
-Polisin çalışmasından detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı. Arkadan gelen otomobil, kazaya karışan araçlara çarpmamak için frene asılması sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilmeyen 23 TC 883 plakalı traktör ile aynı istikamette giden 23 ACG 677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu alçı yüklü traktörün dingili koparken, otomobil ise hurdaya döndü. Arkadan gelen 23 ACE 859 plakalı aracın sürücüsü de kazaya karışmamak için frene basıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RY-YRT-
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