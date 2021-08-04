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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

-araçlardan detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Altın Polis Ekipleri 

--araçların kaldırılması
--olay yeri

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ALE 326 plakalı otomobil ile 23 HP 016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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