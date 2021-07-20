Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 23 AAY 506 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 23 FS 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

