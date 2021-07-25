Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

- Ekiplerin çarpışan araçlar çevresinde inceleme yapması - Ambulansın ve çekicilerin bekleyişi - Kazaya karışan araçların çekiciye alınmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Namık Karakaya idaresindeki 20 ZT 023 plakalı otomobil, Çaydaçıra Kavşağı'nda Sabahattin Dere'nin kullandığı 23 T 0473 plakalı taksiyle çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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