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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Altın Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 23 T 0473 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 20 ZT 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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