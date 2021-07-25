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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kazaya karışan araçlardan detay

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası 

-Polis ekiplerinden detay
-Araçların çekiciye alınması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Gökoğuzlar Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 14 GB 645 plakalı ile 23 AD 597 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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