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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da tırlar çarpıştı, sebze ve meyveler yola saçıldı:3 yaralı

Elazığ’da tırlar çarpıştı, sebze ve meyveler yola saçıldı:3 yaralı

-yola devrilen tır

Karayolları Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

--yoldaki sebzeler
--ekiplerin karlı yolu açması ve tuzlaması
--karlı kaplı yol
--tırın kaldırılmış hali
--ekiplerin çalışması
--uzun araç kuyruğu
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Elazığ-Bingöl karayolunda önündeki tıra çarpan sebze ve meyve yüklü tır devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Sebze ve meyvelerin yola saçıldığı kazada kötü hava şartlar nedeniyle trafik 2 saat süre ile ulaşıma kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 45. Kilometresi Şahsuvar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki sebze ve meyve yüklü 23 K 0011 plakalı tır, sürücüsünün karlı ve buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden H.Y. idaresindeki 14 GJ 388 plakalı tıra çaparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken sebze ve meyveler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Anayol, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Polisin tedbir aldığı yolda karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tırın ve yola saçılan ürünlerin kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.
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