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Elazığ’da sahte içki içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da sahte içki içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da sahte içki içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi’nden Hastanesi’nden detay

İlk Müdahale Polis Sahte İçki Bild Polis Ekipleri 

-FÜ Hastanesi morgundan detay
-Ölen şahsın yakınlarından detay
-Cenaze aracının gelişi ve gidişi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - Elazığ’da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti ELAZIĞ

- Elazığ’da sahte içki içtiği iddia edilen 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. İddiaya göre, 51 yaşındaki Tuncer Ç., dün akşam saatlerinde sahte içki kullandı. Tuncer Ç.'nin bir süre sonra fenalaşmasının ardından yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tuncer Ç., daha sonra Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuncer Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. FÜ Hastanesi morguna kaldırılan Tuncer Ç.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği kaydedildi. (EB-YRT
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