Elazığ’da sağlık çalışanlarına yönelik 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı tiyatro etkinliği düzenlendi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Medical Park Elazığ Hastanesi ile ANDA arama kurtarma ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 yılını afet eğitim yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi'ndeki Orhan Özdiller konferans salonunda düzenlenen etkinlikte özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenleri konu alan tiyatro oyunu, izleyicileri ile buluştu. Tiyatroya, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ile ANDA arama kurtarma ekipleri katıldı.

Oyun öncesi açılış konuşmasında gerçekleştiren hastane Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, pandemi ilan edildi günden bugüne acı günler yaşadıklarını ve kayıp verdiklerini söyledi.



Uzm. Dr. Tokgöz, “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, ismini vermiş olduğumuz hekimimiz Orhan Özdiller konferans salonunda bu pandemi süresi boyunca ilk defa bir etkinlik düzenliyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Tokgöz, tiyatro gösterisinde emeği geçenlere teşekkür etti. ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü Merve Bekmezci ise “Yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığım ‘Hayatlarımız Sallanmasın’ tiyatro oyunu ile topluma afet farkındalık bilinci kazandırmak istiyoruz. 7’den 70’e oyunumuzu herkes izleyebilir. Ülke olarak deprem konusunda hassasiyetimiz var ve bu hassasiyete yönelik olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında neler yapacaklarımızı izleyenlere tiyatro yoluyla eğlendirerek öğretip farkındalık kazandırmak amacıyla bu yola çıktık” diye konuştu.



