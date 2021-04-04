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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı

Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı

Köyden drone ile havadan detay

Allah Referandum 

-Seçimin yapıldığı camiden detay
-Vatandaşların sandığa gelmesi
-Sandıklardan detay
-Görevlilerden detay
-Oy kullanan vatandaşların sanığa oy atması
-Muhtar ile röp.
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Yemişlik köyü sakinlerinden 251’i evet, 6’sı ise hayır oyu kullandı. Merkeze bağlı yaklaşık 3 bin 500 bin nüfuslu Yemişlik köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 4 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ’ın 40’ıncı mahallesi olmak için sandık başına gitti. Köy sakinleri geçtiğimiz yılın sonunda referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı. 790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 251’i evet, 6’sı ise hayır dedi.
Çıkan sonuçtan mutlu olduklarını belirten köy sakinleri resmi prosedürlerin ardından mahalle olacaklarının günü bekledikleri kaydetti.
Referandumda ‘evet’ çıktığını belirten Köy Muhtarı Vahap Aslan, “ Sandıklarımız açıldı, çok şükür ‘evet’ çıktı. Vatandaşların oyunu evetten yana kullanmalarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte inşallah hizmetler ayağımıza kadar gelecektir. Emeği geçen ve oyunu veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu saatten sonra Elazığ’ın 40’ıncı mahallesi biziz” dedi.
(RY-HİV-
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