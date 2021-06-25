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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

kaza yerinden detay

Polis Hastane Jandarma Altın 

-kaza yapan araçlardan detay
-kaza yapan araçların çekilmesi
-kaza fotoğrafları

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Malatya Karayolu'nun 45’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 23 EG 067 plakalı pikap ile S.A. yönetimindeki 31 RY 811 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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