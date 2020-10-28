Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı:1 ölü 2 yaralı

Elazığ’da otomobiller çarpıştı:1 ölü 2 yaralı

-her iki araç detay

Polis Hastane Jandarma Cenaze Trafik Kazası 

--ekiplerin çalışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ )-Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti. Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesine giden İbrahim A. yönetimindeki Tofaş marka 23 EV 278 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki wolkswagen marka 44 LA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Tofaş marka aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, ,itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak hazır bekletilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim A. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti.Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, jandarma da, olay yerinde inceleme yaptı. (CK-HIV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı