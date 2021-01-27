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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

olay yeri

Polis Direksiyon 

-araçtan detay
-ambulanslardan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Erener (30) idaresindeki 23 HA 090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken araçta bulunan bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan Erener’in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından çıkartılarak, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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