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- Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı : 2 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı : 2 yaralı

- Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı : 2 yaralı

-olay yeri detay

İlk Müdahale Jandarma Direksiyon Trol 

--ambulans ve araç detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Tunceli Karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 TU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (CK-
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