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Elazığ’da örtü yangını: 170 dönümlük alan zarar gördü
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da örtü yangını: 170 dönümlük alan zarar gördü

Elazığ’da örtü yangını: 170 dönümlük alan zarar gördü

yangından detay

Bild Yangın Ormanlı Altın Trol 

-ekiplerin müdahale etmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 170 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangın, bugün öğlen sonu merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 170 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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