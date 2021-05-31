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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da metruk evde yangını paniği

Elazığ’da metruk evde yangını paniği

yangın yerinden detay

Bild Yangın Yeri Yangına Müdahale Trol 

-itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-yangın çıkan evden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Eğri Sokakta bulunan metruk müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangını, fark eden mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında maddi zarar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (MK-HİV-
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