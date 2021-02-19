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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da maden ocağında asansör kazası: 2 ölü

Elazığ'da maden ocağında asansör kazası: 2 ölü

Cenazelerin morga gelmesi

Hastane Bild Maden Ocağı Gesi Sağlık Ekipleri 

-detay
-Hayatını kaybeden işçilerin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir maden ocağında yaşanan asansör kazasında 2 işçi hayatını kaybetti. Olay, Palu ilçesine bağlı Kayaönü Köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı inmeye başladığı sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü. İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her ikisi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanelerden alınan işçilerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.
Hayatını kaybeden işçilerden Salih Yıldırım'ın evli 6 aylık çocuğu, Adem Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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