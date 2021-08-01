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Elazığ’da KPSS heyecanı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da KPSS heyecanı

Elazığ’da KPSS heyecanı

öğrencilerin sınav yerlerine gelmesi

Tedbirler Sınav Altın Kullar Öğrenciler 

-öğrencilerin sınav yerlerine girerken görevliler tarafından aranması
-sınava gelen vatandaşların sınava girecekleri okul önünde beklemesi
-sınava girecek vatandaşlardan röp
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), korona virüs (Covid-19) önlemleri altında başladı.
2 yılda bir yapılan KPSS için ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 tedbirler alındı. Sınava girecek adaylar okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre bekleyen sınav yerlerine giren öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı. Gece geç uyudukları için biraz uykulu olduklarını aktaran sınava giren vatandaşlardan Muhammet Yusuf Aydın, “Sınava girecek tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Umarım herkes istediği şekilde sınavını yapıp istedikleri yerlere gelebilirler. Yıl geçtikçe sınav daha da zor oluyor. Aday sayısı yükseldiği için sınavların da daha fazla zorlaştığını düşünüyorum” dedi.
Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu aktaran Oktay Çelik, “Hayırlısıyla sınava girip çıkacağız inşallah. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Nasip kısmet diyelim” ifadelerini kullandı. (MK-AKK-Y)
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