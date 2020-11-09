Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

- Pazar yerlerinin denetlenemsinden detaylar - Vatandaşlar ve pazarcıların uyarılmalarından detaylarELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri denetlendi.İçişleri Bakanlığı'nın Kovid - 19 ile mücadele kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile 81 ilde yürütülen denetimler sürüyor. Elazığ 'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede kurulan semt pazarında denetim yaptı, vatandaşlara hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.Ekipler, bilgilendirici broşür de dağıtarak esnaf ve vatandaşları kurallarla ilgili bilgilendirdi.Ekipler kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Pazarcı Koronavirüs Gesi Semt Pazarı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı