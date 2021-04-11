Elazığ'da kısıtlama sessizliği.. Herkes evde, onlar görevde

-Kapalı dükkanlardan detay

-Açık olan lokanta ve kasap dükkanlarından detay

-Siparişlerin hazırlanması

-Kuryelerden detay

-Polis ekiplerinin cadde ve sokaklardaki uygulamalarından detay

-Belediye çalışanlarının çalışmasından detay

-Polis, sağlık ve belediye ekiplerinin araçlarından detay

-Lokanta ve Kasap esnafı ve kurye ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine kapanırken, iş yerini açan esnaflar, çevre temizliği yapanlar ve polis ile sağlık ekipleri görevlerini yapmaya devam etti. Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca çok yüksek gruplu illerde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Elazığ’da da Cuma saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, sürüyor.Sokağa çıkma kısıtlamasında ise lokanta, AVM, fırın gibi çeşitli işletmeler ile polis, sağlık, jandarma gibi kurumlarda görevli personeller sahada görev yapıyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri de hem çevre düzenlemeleri hemde temizlik çalışması için mesai harcıyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlara , kuryelerle gelen siparişleri ulaştırıyor, polislerde denetim gerçekleştiriyor. Kısıtlamada paket servisi yaptıklarını belirten Lokanta İşletmecisi Hamit Tatan, “Ramazan ayına 2 gün kaldı, sonrasında ise dükkanı açmayacağız. Paket servis yapıyoruz, isteyen oldu mu gönderiyoruz. 5-6 tane kuryemiz var. İçeri yasak olduğu için sadece dışarıya çalışıyoruz” dedi.

Ramazan Ayı hazırlıklarına başladıkların aktaran kasap Özdal Kaplan ise, “Ramazan Ayı'ndan dolayı çalışmalarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Kısıtlamalar var ama biz yine de görevimizin başındayız. inşallah, bu salgın tez zamanda biter, temennimiz bu yönde” şeklinde konuştu.

Kuryelik yapan Mahmut Kir de, “Pandemi dolayısıyla evlere servis yoğunluğu oluyor. Yalnız hafta için dükkanlar açık olduğu için sipariş az oluyor. Bugün kısıtlama olduğu için herkes evine servis istiyor. Lokantada da içeride oturmak yasak olduğu için mecburen evlere veya iş yerlerine yemekleri götürüyoruz. Bizim oturmaya hiç fırsatımız olmuyor, genelde siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. inşallah bu süreci atlatırız, daha güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.





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