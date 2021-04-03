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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da kısıtlama sessizliği

Elazığ’da kısıtlama sessizliği

-cadde ve sokaklardan detay

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri Gori Trol 

--polis ekiplerinin denetim yapması
--şahısların sorgulanması ve izin belgelerine bakılması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Koronavirüs (Covid-19) risk tablosunda 58 il ile birlikte kırmızı kategoride yer alan Elazığ’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli 58 il arasında olan kentte dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Devam eden sokak kısıtlamasının sabahın da da cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak uygulamaya geçti.Araçları ve yayaları tek tek durduran ekipler, gerekli kontrolleri yapmaya başladı.
Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin Pazartesi sabahına kadar devam edeceği aktarıldı. (CK-HİV-Y)
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