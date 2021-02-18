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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine böyle çarptı

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine böyle çarptı

-araçların kayması

Bild Kamera Kar Yağışı 

--araçların çarpışması
--sürünün aracı durdurmaya çalışması
--kayarak düşen adam

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kar yağışıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşattı. Rampada kayan ve birbirine çarpan araçlar kameralara yansıdı. Elazığ’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi. Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi’nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı.
Bir sürücü ise kayan aracını durdurmak için araçtan inerek tutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Buzlanma nedeniyle kayan araçlar birbirine çarparak durabildi. 5 aracın birbirine çarptığı yolda o anlar kameraya yansıdı.
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