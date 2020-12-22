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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Elazığ'da kar 90 köy yolunu ulaşıma kapattı

- Elazığ'da kar 90 köy yolunu ulaşıma kapattı

Ekiplerin karla mücadelesi

Meteoroloji Köy Yolları Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Bir aracın kurtarılması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ve özel idaresi ekipleri tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri çalışma yapmaya başladı.
Elazığ'da meteorolojinin uyardığı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkezde 2, Sivrice'de 38, Karakoçan'da 35, Baskil'de 11 ve Maden'de 4 olmak üzere toplam 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaparken, kırsalda da köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı.
Kar yağışı nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde aracıyla yolda mahsur kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Belediye ekiplerinin karla mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası bünyesinde şehir merkezini 9 bölgeye ayırarak çalışma yaptığı ve ana arterler ile hastane gidiş-dönüş yolları başta olmak üzere şehir genelindeki yol ve kaldırımları temizlediği kaydedildi. Köy yollarının açılması için ekiplerin 7/24 çalışma yapmaya başladığı aktarıldı. (CK-HİV-AŞ-Y)
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