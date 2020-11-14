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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da kaçak diş kliniğine baskın: Sahte diş hekimi yakalandı

Elazığ’da kaçak diş kliniğine baskın: Sahte diş hekimi yakalandı

Ekiplerin eve girmesi

Jandarma Akalan Diş Hekimi İstihbarat Diş Hekimleri 

-Sahte klinik
-Temiz ve pis galoş kutuları
-Diş hekimlerinin kullandığı teçhizat
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ -ÖZEL) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla yakalandı. Sahte diş hekiminin her türlü klinik malzemeyi yerleştirdiği, randevu defterinin bulunduğu ortaya çıkarken, kapı girişine kirli ve temiz galoş kutuları bile koyması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nın yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde tek katlı bir evin diş hekimliği kliniğe çevrildiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında kaçak olarak kurulan klinikte çalışan şahsın ise diş hekimi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İ.D. gözaltına alındı. Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı, randevu ve alacak verecek defterlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Kapı girişine temiz ve kirli galoş kutularının yerleştirilmesi de ayrıca dikkat çekti. Jandarma sahte diş hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıt defteri gibi delillere el koydu. Gözaltında alınan 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet hakkında yasal işlem yapılan şahsın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere kurum tarafından el konularak, ev mühürlendi.
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