Elazığ’da jandarmadan bayramda şeker ve kolonyalı uygulama

--ekiplerin denetim yapması

--şeker ve kolonya ikramı

--broşür dağıtması ve bilgilendirmesi

--sürücüler röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bayramda da mesai yapan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da boyama kitabı hediye edip uygulama gerçekleştirdi. Bayramda da vatandaşların güvenli yolculuk yapması için mesai yapan Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında trafik uygulamasını sürdürdü. Jandarma ekipleri uygulamada hız, emniyet kemeri, maske ve trafik tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederek, sürücü ve yolcuları uyardı. Sürücülere şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da boyama kitabı ve çocuk dergisi hediye etti. Bunun yanı sıra ekipler tarafımda her sürücüye KADES ve trafik bilgilendirici broşürleri dağıtıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamanın çok içten olduğunu belirten sürücü Remzi Korkmaz, “Tatlı bir şey, biz de sevindik. İstanbul’dan geliyoruz ve Bingöl’e gidiyoruz. Biz elimizden geldiğince kemerimizi çıkarmamaya ve hız sınırını aşmamaya çalışıyoruz. Kendim için olmasam bile çocuklarım için mecbur uyguluyoruz” dedi.

Kurallara uyduklarını aktaran sürücü Tuncay Bayram da “Kurallar bizim için herkesin uymasını tavsiye ediyoruz. Jandarma çok iyi çalışıyor, memnunuz” diye konuştu.



