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Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kazaya karışan araçlardan detay

İlk Müdahale Polis Hastane Altın 

-Ambulanstan detay
-Polis ekiplerin çalışmasından detay
-Yaralıların kentteki hastanelere sevk edilmesi
-Kazanın gerçekleştiği yol ve kavşaktan detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 LR 115 plakalı ile 23 HS 566 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RY-CK-
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