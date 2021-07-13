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Elazığ’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

İlk Müdahale Hastane Altın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-CK-
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