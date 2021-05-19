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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı

- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı

Kaza yapan araçlar

Ticari Araç Milletvekili Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-Milletvekili Erol'un yaralı çocukları çıkarması
-Yaralıların ambulansa alınması
-Genel ve detay
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-GÖRÜNTÜ: montaj tünele geçiliyor

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazaya rast gelen Milletvekili Gürsel Erol, yaralı çocukları araçtan çıkarırken, konvoyda olanlarda yardıma koştu. Kaza,merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarı Harput Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki Fiat marka 23 BL 216 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki Seat marka 23 HK 515 plakalı otomobil 8. Kolordu Komutanlığı ilerisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Bu sırada Harput'tan dönen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da kazayı görerek aracını durdurup yardıma koştu. Kazada araç içinde bulunan yaralılardan 2 çocuğu milletvekili Erol çıkarırken, diğer yaralıları da, koruma polisleri ile birlikte konvoydakiler ve yakın da bulunan itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza yerinde inceleme yaptı. (CK-HİV-
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