Elazığ’da hayvan dostu hastane

-Mama ve suyun kaplara yerleştirilmesi

-Kediye mama verilmesi

-Hastane müdürü röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir hastane “Hayvan Dostu Hastane” projesi kapsamında barınaklar kurdu, sahipsiz hayvanlara sahip çıktı. Medical Park Elazığ Hastanesi insan sağlığının yanında hayvanları da unutmadı. Hastane yönetimi, ‘Hayvan Dostu Hastane’ projesini hayata geçirerek hastane bahçesine kediler için barınak yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için yeme ve içme ihtiyaçlarını temin edebilmek adına barınaklar önüne mama ve su bırakıldı. Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar da, “Medical Park Hastanelerinin insan ve insan sağlığına yönelik çalışmaları halkımız tarafından bilinmektedir. Bunun yanında toplumsal yaşamı destekleyen derneklere ve kuruluşlara, bireysel sporcularımıza ve spor kulüplerimizi de desteklemeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Çevreye ve bu çevrede yaşayan sokak hayvanlarına yönelik hassasiyetimiz sebebiyle ‘Hayvan Dostu Hastane’ projemizi de yakın zamanda başlattık. Bir taraftan hastanemizde çıkan yemekleri sokak hayvanlarının beslenmesi için ayırırken diğer taraftan da hastanemiz çevresinde sokak hayvanlarının barınabilmesi için barınma alanları, mama ve su kapları yerleştirdik. Sürekli olarak bakımını yapacağımız bu alanların sevimli dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmasını diliyorum” dedi.

(RY-HİV-Y)



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