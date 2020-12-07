Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

- Elazığ’da hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

-araçtan detay

Polis Hastane Ticari Araç Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

--ambulanstan detay
--olay yeri ve ekiplerin çalışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da hafif ticari araç ile çarpışan hasta taşıyan ambulans ters döndü, 3’ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 6’ıncı kilometresi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.T.H idaresindeki 23 BH 914 plakalı ambulans ile M.T. yönetimindeki 23 HP 633 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisi ile ambulans ters döndü. Kazada, ambulans içerisindeki hasta yara almazken 3’ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ve hasta, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. (CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı