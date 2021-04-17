Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü

Elazığ'da hafta içi yoğunluk olan caddeler, kısıtlamayla sessizliğe büründü

Boş cadde ve sokaklardan detay

Hafta Sonu Gesi Sağlıkçı Gori Trol 

-Kapalı olan iş yerlerinden detay
-Polis ekiplerinin kimlik kontrolü ve izin belgesi sorgulaması
-Röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Korona virüs (Covid-19) risk tablosunda kırmızı kategoride yer alan Elazığ’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli iller arasında olan kentte, Ramazan ayında her ilde olduğu gibi dün akşam saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Devam eden sokak kısıtlamasının gündüzünde de cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamaya geçti. Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin Pazartesi sabahına kadar sürekli devam edeceği ve kısıtlama kararına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı. Gerekli olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Eczacı Adil Begiç, “Sokağa çıkma yasağı mevcut. Biz sağlıkçı olduğumuz için görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı için buradayız. Vakalar da şuanda artış gösterdi. Biz de halkımızdan tedbirlere uymalarını, sokağa çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement