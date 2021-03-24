Elazığ’da fırtına direkleri devirdi, çatıları uçurdu 10 kuzu telef oldu

-Uçan çatı

-Devrilen direk

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda elektrik direği devrildi, bazı evler ile ağılların çatıları uçtu, 10 kuzu telef oldu. Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yer yer etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Bağlıağaç köyünde Kadir Çakmak’a ait olan 2 ağıl zarar gördü, brandaları uçtu. Fırtınanın uçurduğu ağıl ve devirdiği kenar duvarları nedeniyle 10 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Ağamezrası köyünde de etkili olan şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçeye 2 kilometre uzaklıkta 4 elektrik direği devrildi. 30'a yakın köyde de elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle enerji vermede sıkıntı yaşandığı öğrenildi. İl özel idaresi ve kaymakamlık tarafından ekiplerin görevlendirildiği bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.



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