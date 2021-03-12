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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu

Elazığ'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu

Uçan çatılardan görüntü

Şiddetli Rüzgar 

-Kuvvetli rüzgar nedeniyle sallanan ağaçlar
-Uçan bazı çatılardan fotoğraflar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, dünden itibaren uyarısı yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde zaman zaman etkili oluyor. Bugün gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle şu ana kadar Keban ve Ağın ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatılar nedeniyle sadece maddi hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı aktarıldı. Ağın Belediyesi'nden yapılan açıklamada da vatandaşlar uyarılarak," Dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden şiddetli rüzgar sonucunda ilçemizde bazı evlerin çatısında maddi hasarlar meydana gelmiştir. Yaşanan olumsuzluklar neticesinde ekiplerimizle ivedi önlemler alarak müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Şiddetli rüzgar halen devam etmekte olup, vatandaşlarımızın yaya olarak cadde ve sokaklara çıkmamaları önemle arz olunur" denildi.
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