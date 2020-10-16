-Engelli vatandaş ile ailelerinden detay

-Törenden detay

-Araçların teslim edilmesi

-Röpler.



( ELAZIĞ ) Elazığ'da " Engelleri kaldırıyoruz" projesi ile 80 adet akülü araç verildi ELAZIĞ



- Elazığ’da "Engelleri Kaldırıyoruz" projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 80 adet akülü araç ile 50 tekerlekli sandalye engeli bulunan bireylere verilmeye başlandı. Hollanda Türk Federasyonu tarafından Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği, Türk İslam Kültür Vakfı ile Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Elazığ ve ilçelerinde bulunan engelli vatandaşlar için çalışma yapıldı. Engelleri kaldırıyoruz projesi kapsamında yapılan çalışmada hayırseverlerin desteğiyle 80 adet scotter ve 50 adet tekerlekli sandalye alındı. Alınan araçlar, Gençlik Merkezi futbol sahasında Covid-19 salgını tedbirleri dahilinde engeli bulunan bireylere verildi.

Farkındalık adına bir proje başlattıklarını ve bu kapsamda engelli vatandaşlara akülü araç hediye ettiklerini belirten Federasyon Başkanı Tahsin Çetinkaya, “ Teşkilatımıza bağlı Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği ile başlattığımız ve Elazığ Ülkü Ocaklarının da katkılarıyla proje sonucu engelli kardeşlerimiz için getirmiş olduğumuz 80 adet akülü araba ve yetişkin tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bugüne kadar sayısız şekilde tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaç malzemeleri yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk. Hedefimiz bir nebze de olsa engelli vatandaşlarımızın sürdürülebilecek ortamı sağlamak, empati yapmak ve onlarla beraber olmak ve farkındalık oluşturmak"dedi.

Hayırseverler tarafından alınarak gönderilen araçları ailelere teslim ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getiren Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Çiçek ise “ Engelsiz Elazığ’ sloganıyla yola çıkılan bu proje kapsamında 80 akülü ve 50 tekerlekli sandalye Hollanda Türk Federasyonu öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle alınarak ilimize ulaştırılmıştır. Covid-19 salgını sebebiyle bu dağıtımımız iki aşamalı olarak bugün belli sayıda takdimler yapacağız. Daha sonra da diğer ailelere de bizatihi kendimiz ulaştıracağız. Engelsiz Elazığ, diyerek şehrimizi unutmayan federasyon başkanı olarak katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni araca ihtiyacının olduğunu ve kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren 13 yaşındaki Demet Kagır ise , “Rahatsızlığım var, yürüyemiyorum. Ayağım dönüktü düzelttiler. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim, bu araç işime çok yaradı. Böyle bir arabam olduğu için çok mutluyum. Benim için lazımdı, ihtiyacım vardı” diye konuştu.

(RY-HİV-



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