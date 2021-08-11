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- Elazığ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

- Elazığ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

vatandaşların yaralının etrafını sarması

İlk Müdahale Elektrik Akımı Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
-sağlık ekiplerinin elektrik akımına kapılan yaralıyı ambulansa alması
-genel ve detay
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-GÖRÜNTÜ ELAZIGDA_ELEKTRIK_AKIMINA_KAPILAN_ISCI_YARALANDI FTP GENELE GEÇİLECEK

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da trafo bakımını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde bulunan trafoda bakım çalışması yapan kimliği öğrenilemeyen işçi, kabloların patlamasıyla elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Elektrik kablolarında arıza olan trafo ekipler tarafından kontrol edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-CK-
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