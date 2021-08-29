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Elazığ’da el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Elazığ’da el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

-jandarma tarafından çekilen görüntü

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Kontrol Noktası 

--çantadan detay
--uyuşturucu maddeden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu R.G. isimli şüphelinin Diyarbakır’dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Teknik takibe alınan araç, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, şüphelinin cebinde 0,5 gram, el çantasında da 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
(EB-CK-
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