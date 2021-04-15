Elazığ’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da otomobil ve cipin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 TSG 38 plakalı Range Rover ile 23 FE 118 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



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