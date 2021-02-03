Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Elazığ’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

-şüphelinin adliyeye sevki

Silahlı Kavga Özel Hareket Alacak Verecek Meselesi Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

--polis ve araçlardan detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı guruptaki F.K. (29) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilk bilgilere göre şahıslar arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan E.Ç. "Kasten adam öldürme" suçundan bugün adliyeye sevk edildi. (CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı