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Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi

Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi

Katılımcılardan detay

İletişim Toplantı Etiler Trol 

-Sinevizyon destekli slayt gösterisi
-Bilgilendirme seminerinin yapılmasıdır
-Açıklamalar
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da CİMER, Açıkkapı ve kamu kurumlarının temsilcilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda CİMER ve Açıkkapı eğitim semineri düzenlendi.
Açıkkapı Şube Müdürlüğü ve CİMER tarafından gerçekleştiren seminerde kamu kurumları, CİMER ve Açıkkapı temsilcileri katıldı.
Seminerde Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın, Açıkkapı Şube Müdürü Ahmet Erdem ile Açıkkapı İrtibat Koordinatörü Gülşah Şimşek ve CİMER Koordinatörü Mine Esenel tarafından katılımcılara sinevizyon destekli bilgi verildi.
CİMER’in il bazındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın, "CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi’dir. CİMER aynı zamanda ilimizin ve valiliğimizin değerlendirildiği bir sistem. Orada başarılı olduğumuz zaman, ilimizin başarısı da oradan tespit ediliyor. Kullanıcı arkadaşlarımızın muhakkak her gün bu sisteme girmesi gerekiyor. Gelen evrakları, iletileri okuyacak ilgili birimine kendileri ivedi olarak onun cevabını gerçekleştirmesi gerekiyor. Kesinlikle CİMER sorumlumuz, alt birimleri de takip etmelidir. Sık sık kontrol edip uyarması gerekiyor. Sorumlunun, cevap süresi dolmadan kapatması gerekiyor” dedi.
Açıkkapı’nın esas amacının vatandaşların işlerini daha da hızlı bir şekilde halletmek olduğunu belirten Şube Müdürü Ahmet Erdem ise “Onun için sistemimizde 7 gün gibi cevaplama süresi var. 2020 yılında müdürlük olunca da kapsamı biraz daha genişledi. Sistem üzerinden cevaplamalar, bunları sonuçlandırılması ve bizim bunları takip etmemiz gündeme geldi. Esas amacımız, vatandaşın bir an önce vatandaşın işini hallolmasıdır. Onun için bizim cevaplar yazıldığı zaman ‘ilgili kuruma gönderildi’ veya ‘müracaat değerlendirilecektir’ gibi cevaplar yazıldığı zaman vatandaşın işi daha da hızlı yürümüyor. Onun için bu konuya dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

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