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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılamaz hale geldi

Büfe yangınından görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Polis Bild Polis Ekipleri Elektrik Kontağı Trol 


- Elazığ’da bir büfede yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanların çıktığı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği bildirildi.

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