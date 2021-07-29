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Elazığ’da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü

Elazığ’da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü

yangından detay

Yangın Altın Trol 

-ağacın komple yanması
-itfaiye ekiplerini çalışması
-ağacın kesilmesi
-bir kısmının yanarak devrilmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Ağın ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Ağın ilçesi Ballıca Mahallesinde bulunan bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahallenin altında bulunan bahçeler kısmına itfaiye araçları ile müdahale yapılamadı. Bunun üzerine ekipler, yangın söndürme tüpleri ile alev alan ağaçları söndürmeye çalıştı. Çalışmaların ardından yangın, kontrol atlına alınarak söndürüldü. İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu’da gece süren çalışmaları bire bir inceleyerek ekibinin yanında yer aldı. Yangında, bir ev ve çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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