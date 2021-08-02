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Elazığ’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Elazığ’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

bölgeden görüntüler

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 

-yangın ve dumandan detay
-söndürme çalışmaları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Arıcak ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesine bağlı Bukardi beldesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölge halkını yardımı ve ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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