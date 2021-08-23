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Elazığ’da çatı yangını
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da çatı yangını

Yanan binadan detay

Yangın Nadan Altın Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-İtfaiye araç ve ekiplerinden detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 8 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle İlteriş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 katlı bir inşaatın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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