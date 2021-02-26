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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da bir şahsı bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir şahsı bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

-şüphelinin adliyeye sevki

Polis Akalan Polis Ekipleri 

--adliye detay
--dünkü olay yerinden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Olay, dün merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, şüphelilerden biri bıçakla İ.A.’yı yaralayarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken kaçan şüphelinin de yakalaması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüpheli M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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