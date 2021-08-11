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Elazığ’da bir ev alev alev yandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da bir ev alev alev yandı

Elazığ’da bir ev alev alev yandı

Yangın yerinden alevlerin yükselmesi

Bild Yangın Altın Cep Telefonu Trol 

-itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi cep telefonu görüntüsü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen ev, kullanılamaz hale geldi. Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev, kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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