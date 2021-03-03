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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

-binanın alev alev yanması

İtfaiye Aracı Deprem Bild Trol 

--itfaiye ekiplerinin gelmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine 12 personelle birlikte 4 itfaiye aracı sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-HİV-
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