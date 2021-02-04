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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da balıkçının 'Norveç'ten' getirttiği köpek balığı dikkat çekti

Elazığ'da balıkçının 'Norveç'ten' getirttiği köpek balığı dikkat çekti

Balıkçının köpek balığını eline alması ve uzatması

Köpek Balığı Köpek Kanser Hastalığı 

-Köpek Balığından detay
-Tezgaha koyulan köpek balığı ve balıklardan detay
-Vatandaşların balıkla fotoğraf çekinmesi
-Çarşıdan detay
-Balıkçı ve vatandaş ile röp.
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) Elazığ'da balıkçının "Norveç'ten" getirttiği köpek balığı dikkat çekti- Kentte bir balıkçı kanser hastalarının talebi üzerine "Norveç'ten" özel olarak köpek balığı getirterek satışa sunarken, görenler de fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi ELAZIĞ

- Elazığ’da bir balıkçı kanser hastalarının talebi üzerine Norveç’ten ‘köpek balığı’ getirtti. Köpek balığını görenler fotoğraf çekerken, kilosunun 100 TL'den satışa sunulduğu belirtildi. Kapalı çarşıda 40 yıldır balıkçılık yapan Nihat Baştaş, kansere iyi geldiği söylenen köpek balığını 2 ay önce Norveç’ten sipariş etti. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında olan balık, tezgahta yerini aldı. Köpek balığının özel siparişle sezonda en fazla iki kere geldiğini anımsatan Baştaş, bunu da özellikle kanser hastaları için istettiklerini belirtti.
Baştaş, balığı gören vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediğini ve balığın kilosunu ise 100 liradan vereceklerini kaydetti.
“Norveç’ten geldi, kanser hastaları için getirdik” Balığa ilginin olduğunu belirten balıkçı Nihat Baştaş, “ Bu köpek balığı Norveç’ten geldi ve bunu kanser hastaları için getirdik. Bunu yiyen vatandaşlarımız rahatladıklarını söylüyorlar. Yani bilenen ama Türkiye’de olmayan bir balıktır. Biz de sipariş üzerine getiriyoruz ve kanser hastalığına birebirdir deniliyor. Vatandaşlar da merak ediyor, fotoğraf çekinip bu köpek balığının buraya ne için geldiğini soruyor” dedi.
Sezon içerisinde yurtdışından ender gelen balıklardan olduğuna dikkat çeken Baştaş, “Bu balık sezon bir ya da iki kere gelir, o da sipariş üzerine geliyor. Biz bunu iki ay öncesinden sipariş ettik daha yeni geldi. Boyu 2 metre, kilosu ise 20’ye yakındır. Kilosunu 100 liradan veriyoruz ama bunu ticari amaçlı getirmiyoruz. Sırf o hastalar için getiriyoruz. Bir de bunun bir ufağı var 3.5 kilogram civarındadır” şeklinde konuştu.
Balıkla fotoğraf çekinen vatandaşlardan Mehmet Ali Demirbaş ise “ Oğlum burada olsaydı çok sevinirdi çünkü bu balığı görmek isterdi. Ben burada ilk defa köpek balığı görüyorum” diye konuştu.

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