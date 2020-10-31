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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü

Elazığ’da aynı anda çıkan 2 farklı yangın söndürüldü

yangınlar detay

Bild Samanlık Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin çalışması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da aynı saatlerde çıkan bina ve samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk yangın, Mollakendi Beldesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Padak’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm samanlığı sardı. Durumu fark eden Padak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kepçe tarafından duvarları yıkılan samanlık ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken 10 ton samanında yanarak kül olduğu bildirildi.
İkinci yangın ise merkez Rüstem Paşa Mahallesi Sürmeli Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın son katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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