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Elazığ’da 'Allah' diye bağıran karga görenleri hayretler içinde bıraktı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da 'Allah' diye bağıran karga görenleri hayretler içinde bıraktı

Elazığ’da 'Allah' diye bağıran karga görenleri hayretler içinde bıraktı

karganın Allah diye seslenirken çekilen telefon görüntüsü

Güneş Enerjisi Cep Telefonu Irak 

-o anları çeken Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter röportaj
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir çatının güneş enerjisi paneline konarak 'Allah Allah' diye bağıran karga dinleyenleri hayretler içinde bıraktı. O anlar vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Elazığ’da merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir çatıya konan karganın Allah Allah diye bağırması şaşkınlığa neden oldu. O anları görüntüleyen Kültür Mahallesi muhtarı Murat Biter, bu durumla daha önce de karşılaştığını fakat ilk defa kaydettiğini söyledi.

Evde uzanıp telefonla oynadığını belirten Biter, ''Karganın sesini duydum, Allah Allah diye zikrediyordu. Hemen balkona koşarak kargayı bekledim, tekrar o sesi dinlemek için. Birkaç defa mahallede çekmiştim. Allah’ın bir hikmeti. Hayvanın Allah Allah demesine çok şaşırdım. Benim vücudumu diken diken etti. Sesi çok net geliyor. Allah Allah diye hitap ediyor ben de bundan çok etkilendim. 2-3 yıl önce yine aynısını gördüm. Daha öncede karşılaştım sesini duydum ama nerede olduğunu kestiremedim. Nerede olduğunu gördükçe fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Belki bu insanlara bir ders olur” dedi.

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